Sfidano notte e maltempo per fare l'Infiorata, all'alba la spazzatrice distrugge tutto: rabbia a Sora

Città sotto choc per quanto accaduto all’alba. Sfidando il maltempo, decine di volontari nella notte hanno realizzato la tradizionale Infiorata per il Corpus Domini ma all’alba è passata la spazzatrice della società Ambiente e salute ed ha cancellato tutto. Rabbia e proteste questa mattina in Corso Volsci dove sono arrivate anche le forze dell’ordine per riportare la calma. Si tratta davvero di un episodio che ha lasciato sgomenta l’intera popolazione. Nella serata di ieri il Comune aveva comunicato la sospensione della manifestazione a causa del maltempo ma la passione, la caparbietà e la devozione dei cittadini di Sora è talmente forte che muniti di pazienza e rimboccandosi le mani sono scesi strada durante la notte per completare i tappeti colorati. In pochi minuti la spazzatrice ha distrutto il lavoro di una notte.