Torrice, un successo per l'infiorata del Corpus Domini

Le strade del centro di Torrice si sono colorate di mille colori in occasione della processione del Corpus Domini. L’ infiorata, nel tempo realizzata evitando l’uso di fiori, e così ancora chiamata per ricordare la tradizione, ha abbellito le vie di immagini sacre finemente realizzate dalle mani di cittadini volontari che si sono prodigati fin dalle prime ore dell’alba dell’11 giugno per consentire che il rito sacro avesse luogo. Con la clemenza del tempo, tutto è andato come programmato dagli organizzatori della ProLoco locale, coadiuvati dalle associazioni “Il filo che unisce e dona” e de I Viandanti, e dalla Protezione Civile. Anche i bambini hanno dato il proprio contributo, realizzando un quadro tutto loro. Immagini artistiche dedicate al Corpus Domini, per onorare il sacramento dell’Eucarestia che la chiesa celebra 60 giorni dopo la Pasqua. Colombe, oggetti liturgici come ostie sacre e pisside, fiori, cuore di Gesù rappresentati in forme artistiche belle a vedersi hanno trasformato il centro sttorico in un tripudio di colori. In serata, attraverso quest’opera d’arte popolare, è passata la processione con l’esposizione dell’ostia consacrata.