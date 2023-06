Genzano, migliaia di visitatori alla 245esima Infiorata lungo l'antica via Livia

Genzano, Infiorata da record su via Italo Belardi, l'antica via Donna Livia Cesarini. Nonostrante la forte pioggia del pomeriggio il tappeto floreale più lungo e famoso del mondo ha tenuto bene, oltre 25 mila visitatori tra ieri sera e oggi, domani secondo e ultimo giorno della 245esima tradizionale Infiorata genzanese. Sono 15 i quadri floreali realizzati dai maestri infioratori locali lungo un percorso di circa un km, quest'anno il tema "Io Sono l'Altro" è dedicato al rispetto tra le diversità e alla pace nel mondo.

Oggi la giornata clou dopo l'inaugurazione alle 11 con le autorità locali, regionali e nazionali. Presenti molti amministratori pubblici della Regione Lazio, tra questi, l'assessore all'agricoltura Giancarlo Righini e la collega assessore alla cultura Simona Baldassarre, oltre che il vice sindaco di Città Metropolitana Piergluigi Sanna e numerosi sindaci e assessori dei Castelli Romani, accolti dal sindaco di Genzano Carlo Zoccolotti e altri amministratori comunali . In tutto il borgo antico ci sono state, mostre d'arte, le degustazioni di vini e prodotti tipici locali, in mostra gli stand delle forze dell'ordine, con le moto dei carabinieri, con la presenza della mitica Lamborghini della Polizia Stradale e il punto informazioni della Polizia Scientifica di Velletri. La Polizia Locale in moto e con personale ai varchi ha prestato servizio H24 insieme alle altre forze dell'ordine per garantire la sicurezza dei migliaia di visitatori, giunti da Roma e provincia, ma anche da molte parti d'Italia e dal mondo. A Palazzo Cesarini è visitabile tutti i giorni fino a settembre, inaugurata ieri mattina la mostra delle artiste afgane, con le loro opere e i loro quadri. Sono intervenuti oggi per l'intera giornata anche i giornalisti presentatori tv naturisti Daniela e Luca Sardella, che hanno presentato il loro libro sui fiori, la natura e le piante. Ieri la sfilata di moda dello stilista Filippo La Fontana, è stata molto apprezzata e partecipata, nel piazzale dello storico Palazzo dei princìpi Sforza Cesarini con la partecipazione degli ambasciatori della Bulgaria e del Kossovo in Italia . In serata c'è stata la processione del vescovo di Albano monsignor Vincenzo Viva lungo il tappeto floreale nonostante la pioggia persistente, presenti le autorità locali e l'avvocato teologo del Pontificio Lateranense della Città del Vaticano Josè Renato Ramos. Domani gran finale con il corteo storico, la banda comunale Città di Genzano e lo spallamento dei quadri di fiori ed essenze da parte di centinaia di bambini che si raduneranno sulla cima della antica via Livia a questo scopo alle 19. Foto Luciano Sciurba