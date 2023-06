Genzano, l'Infiorata si chiude sotto una bomba d'acqua

GENZANO - Si è conclusa poco fa la 245esima Infiorata, la più bagnata della sua lunga storia, visto i forti temporali che si sono abbattuti nel pomeriggio della domenica e oggi poco prima del passaggio del corteo storico e dello "spallamento" ad opera dei bambini come da tradizione. L'amministrazione comunale ha deciso di accelerare i tempi evitando il passaggio della banda musicale comunale (come da programma) sul tappeto floreale visto la forte pioggia che cadeva sulla cittadina.

Così il sindaco Carlo Zoccolotti dal balcone comunale ha fatto scattare il countdown poco prima delle 19 per i circa 300 bambini che hanno "spallato" i 15 quadri di fiori, correndo all'impazzata sotto una vera e propria bomba d'acqua durata più di un ora con allagamenti lungo tutto il centro storico genzanese e sulla stessa strada dell'Infiorata spazzata via dai fiumi di acqua oltre che dalle corse dei bambini . "Ringrazio tutti coloro che hanno contributo alla bella riuscita della 245esima Infiorata genzanese, che nonostante il maltempo e le forti piogge pomeridiane di questo week, siamo comunque riusciti a portare a termine in tutte le iniziative programmate, ha detto il primo cittadino genzanese al microfono collegato con tutta la cittadina, dal balcone del palazzo del comune. Il nostro saluto e ringraziamento va a tutti i visitatori e turisti venuti da tutto il mondo, oltre che dai comuni di Roma e provincia e da tutta Italia. Tutto è stato tenuto sotto controllo dalla Polizia Locale e dalle altre forze dell'ordine, e non si sono registrati problemi di ordine pubblico, grazie al lavoro di tutti, compreso i volontari della protezione civile, della croce rossa e della sicurezza privata ".

Foto Video Luciano Sciurba