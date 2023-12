Lunedì 4 Dicembre 2023, 00:10

RIETI - Si terranno questa mattina alle 11 nella chiesa cittadina di Sant’Agostino i funerali di Noemi Roberti, per gli amici Memi, la ragazza di 17 anni tragicamente deceduta giovedì pomeriggio nell’incidente stradale accaduto lungo la Terminillese, all’altezza di Vazia. La studentessa del liceo Pedagogico di Rieti viaggiava a bordo di una Mercedes insieme ad altri tre ragazzi, due di origine egiziana ma italiani di seconda generazione, e una giovane amica di appena 14 anni, attualmente ricoverata in prognosi riservata al policlicnico Genelli di Roma. L’auto dove era Noemi si è scontrata con una vettura stava svoltando a sinistra, in direzione di una palestra. In quel momento - con dinamica ancora tutta da accertare nei particolari - l’altro mezzo, forse in un tentativo di sorpasso, ha centrato la vettura che stava svoltando a sinistra. Questo secondo mezzo, con a bordo i quattro giovani, tra cui Noemi, nell’urto, è stato sbalzato contro una pianta, mentre la prima auto (quella che stava svoltando) è finita in un piccolo fossato ai bordi della carreggiata.

Le indagini. Gli accertamenti sull’incidente sono ora in corso di svolgimento da parte della polizia locale che, ricostruita con sufficiente esaitezza la dinamica grazie ai rilievi metrici e fotografici e il supporto di alcune testimonianze, sta ora procedendo nei confronti del 19enne alla guida della Mercedes per il reato di omicidio stradale. I testimoni hanno confermato una manovra di sorpasso effettuata prima dell’urto con l’altro veicolo. Il conducente, 19enne, fidanzato della vittima, è stato inoltre obbligatoriamente sottoposto agli esami tossicologici previsti dalla legge in caso di incidente mortale. Esami relativi all’accertamento del tasso alcolemico e alla presenza di sostanze stupefacenti o psicotrope nel sangue, mediante prelievo ematico, al fine di valutare se la guida sia avvenuta in stato di alterazione psicofisica. Tutti accertamenti effettuati presso l’ospedale di Rieti, i cui esiti saranno disponibili entro mercoledì.