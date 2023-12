Noemi Roberti, la studentessa morta a 17 anni in un incidente. Dolore e un minuto di silenzio nel suo liceo a Rieti

Noemi Roberti non c'è più. Strappata all'affetto dei cari da un destino terribile. Morta a soli 17 anni in un tragico incidente stradale. Un'assenza, la sua, che ha destato profonda commozione nel reatino.

Telefonate di dolore tra alunni e insegnanti del liceo Pedagogico Elena Principessa di Napoli di Rieti, appena appresa la notizia della sua morte. Stroncata per le gravissime lesioni riportate per un grave incidente automobilistico su via del Terminillo.

Noemi Roberti, morta a 17 anni

Noemi frequentava il terzo C dell'istituto reatino, dove stamattina sarà effettuato un momento di ricordo in sua memoria, per una tragedia che al momento i suoi compagni non riescono ancora ad elaborare.

La salma della ragazza è all'ospedale de Lellis di Rieti, non ancora a disposizione della famiglia e degli amici per una visita.

Poche le parole che trapelano dalla scuola della ragazza: «Non riusciamo a crederci, staremo vicini alla famiglia e agli studenti che devono affrontare una cosa così terribile in un'età in cui dovrebbero solo pensare a studiare e divertirsi», dice un insegnante. Un minuto di silenzio è stato osservato nel suo liceo a Rieti.

L'INCIDENTE

Noemi è morta in un incidente stradale avvenuto sulla Terminillese, a Vazia. La studentessa era passeggera su un'auto che aveva quattro persone a bordo. Feriti in modo grave gli altri tre giovani della stessa vettura, un reatino e due di origine egiziana. Ferito, ma in modo meno grave, il conducente della seconda vettura. Tutti sono stati estratti delle auto in gravi condizioni e la 17enne è deceduta poco dopo, durante il trasporto in ospedale.

L'incidente è avvenuto intorno alle 15.45 dell'altro giorno: coinvolte due auto, entrambe Mercedes, che procedevano nella stessa direzione, verso Rieti. Da una prima, provvisoria, ricostruzione, uno dei due veicoli stava svoltando a sinistra, in direzione di una palestra. In quel momento - con dinamica da accertare - l'altro mezzo, forse in un tentativo di sorpasso, ma si è verificato l'impatto. Questo secondo mezzo, con a bordo quattro giovani, due reatini e due egiziani, nell'urto, è stato sbalzato contro una pianta, mentre la prima auto (quella che stava svoltando) è finita in un piccolo fossato ai bordi della carreggiata. Sul posto sono giunti vigili del fuoco, polizia, carabinieri, polizia municipale di Rieti e i sanitari del 118, con le ambulanze. La strada è rimasta chiusa a lungo per consentire i soccorsi e i rilievi sulla dinamica.