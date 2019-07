© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI- Incidente lungo la Salaria per Roma sotto la pioggia battente: un’auto finisce nel fossato, lievemente ferita la conducente. Erano da poco trascorse le 5,30 e in quel momento l’asfalto della Consolare era praticamente un tappetino di acqua. Probabilmente la sede stradale resa viscida dalle abbondanti precipitazioni la causa del sinistro avvenuto questa mattina poco dopo il bivio per la località Ponte Buita. Una donna - che viaggiava da sola a bordo di una Lancia Y in direzione Rieti - ha improvvisamente perso aderenza ed il controllo del proprio veicolo che prima ha urtato il guardrail a destra per poi essere sbalzato dalla parte opposta. L’autovettura è così finita nel folto della vegetazione di un fossato adiacente alla strada per diverse decine di metri. La donna – con prontezza di spirito – è riuscita a tirarsi fuori dal mezzo e allertare i soccorsi. Sul posto un’ambulanza del 118 che ha trasportato la donna in ospedale, personale di polizia della Polstrada che ha effettuato i rilievi tecnici e i vigili del fuoco del comando di Rieti intervenuti per la rimozione del veicolo.