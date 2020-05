© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Incidente stradale nella notte: auto esce fuori strada si ribalta e finisce all’interno di una cunetta sfiorando un palo in cemento. Il sinistro si verificato intorno alle 23 poco dopo l'abitato della frazione di Casette in direzione Grotti al chilometro 5,00 della Strada regionale 578 Salto-Cicolana. Il conducente del veicolo, una Toyota, ha improvvisamente perso il controllo della guida uscendo fuori strada. L’auto si è subito rovesciata su un fianco finendo la sua corsa nella scarpata senza fortunatamente schiantarsi contro un grosso palo in cemento.Sul posto è intervenuta l’ambulanza del 118, personale della polizia di Stato e vigili del fuoco. La strada è rimasta temporaneamente chiusa al traffico per poi riaprire con senso unico alternato per il tempo necessario alle operazioni di recupero del veicolo. Sulla dinamica dell’incidente gli accertamenti saranno espletati dal personale della Polstrada che ha effettuato i rilievi sul luogo del sinistro.