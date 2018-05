RIETI - Incidente mortale nella notte (intorno alle 4.40) a Roma a Largo Ferraris all'uscita della Giovanni XXIII in direzione stadio Olimpico a Roma. Nello scontro è stata coinvolta una moto. Il conducente, un 31enne nato a Rieti, è deceduto sul colpo. La salma è stata trasferita al Gemelli. Si occupa dei rilievi il Gruppo III Nomentano per capire se sono coinvolti altri veicoli, oppure se il giovane abbia perso il controllo della moto in modo autonomo. A quanto riferito, il Comando della polizia locale ha provveduto a informare la famiglia e a prendere contatti con il primo cittadino di Rieti.

Domenica 20 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:18



© RIPRODUZIONE RISERVATA