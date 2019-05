© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - ​Probabilmente il mancato rispetto del diritto di precedenza in prossimità di un incrocio all'origine del rocambolesco incidente stradale avvenuto questa mattina nella zona del nucleo industriale Cittaducale-Santa Rufina in prossimità dell'incrocio stradale della Salaria per l'Aquila con via Leonardo Da Vinci. Una Ford Focus è entrata in collisione con una Wolkswagen Passat ribaltandosi dopo il violento impatto. Due le persone coinvolte, gli occupanti delle vetture, di cui una rimasta lievemente ferita.Sul posto è intervenuta una squadra di soccorso dei vigili del fuoco del comando di Rieti che ha messo in sicurezza le due auto unitamente ad un equipaggio medico-sanitario del 118. Sul luogo del sinistro anche una pattuglia dei carabinieri del comando compagnia di Cittaducale il cui personale ha effettuato i rilievi di rito ed eseguito degli accertamenti al fine di ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente stradale. Traffico a rilento e temporaneamente è stato necessario far procedere i veicoli in transito con senso unico alternato di marcia. La persona rimasta lievemente ferita è stata poi trasportata in ambulanza presso il nosocomio reatino.