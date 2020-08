Rieti, auto fuori strada: giovane ferito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Auto fuori strada nella notte lungo la Strada provinciale Sp10 Vallonina: ferito un giovane romano. Momenti di paura nella notte nel Leonessano a causa di un incidente stradale che ha coinvolto un'autovettura, un'utilitaria, a bordo della quale viaggiavano quattro persone, tutti giovani romani. Il veicolo procedeva in direzione Leonessa dove i ragazzi facevano ritorno quando improvvisamente - per cause in fase di accertamento - in un tratto in curva il conducente ha perso il controllo del proprio veicolo finendo fuori strada per poi impattare contro il guardrail. Uno di loro è rimasto ferito ed è stato soccorso dal personale medico del 118 giunto sul posto con un'ambulanza. Sul luogo del sinistro anche vigili del fuoco di Posta e i carabinieri del locale comando stazione che hanno effettuato accertamenti e rilevato i parametri dell'incidente. Nessuna grave conseguenza per gli altri tre occupanti.