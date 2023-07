Contigliano, incidente tra moto e furgone: centauro trasportato in eliambulanza

RIETI - Incidente tra una moto e un furgone a Contigliano: ferito un centauro che è stato trasportato in ospedale in eliambulanza.

Lo scontro è avvenuto tra via della Repubblica e via Regina Margherita. Il centauro viaggiava insieme ad altri motociclisti, in gruppo. Lo scontro tra la moto e un Fiorino. Sul posto i soccorsi del 118. Vista la situazione, è stata allertata l'eliambulanza che ha trasportato il centauro in ospedale.