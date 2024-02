Anagni, auto in fiamme sulla A1: eliambulanza interviene per soccorrere automobilista bloccato in fila

Un'automobile si è incendiata oggi pomeriggio mentre stava viaggiando sull'autostrada A1 all'altezza del casello autostradale di Anagni. Per fortuna i due adulti ed il bambino che si trovavano all'interno dell'auto non hanno riportato ferite gravi. E’ stato però necessario chiamare l'eliambulanza perché, nella fila che è stata generata dall'incidente, un altro automobilista si è sentito male e per lui, appunto, è stato necessario chiamare l'eliambulanza. Per fortuna, però, anche per quest'ultimo non ci sono state conseguenze gravi. Tutto è accaduto intorno alle 16:30. Due adulti ed un bambino stavano viaggiando all'interno di un'automobile lungo la A1. All’altezza del casello autostradale di Anagni, per cause ancora da stabilire, l'auto ha preso fuoco. Per fortuna i tre sono riusciti ad uscire dall’abitacolo prima di essere avvolti dalle fiamme.

Il traffico è stato ovviamente bloccato grazie all'intervento della stradale e dei vigili del fuoco.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel caos causato dalla fila che è stata creata dal blocco della circolazione un uomo che viaggiava su una delle macchine che si trovavano incolonnate si è sentito male. Tanto che è stato necessario chiamare un’eliambulanza. Che è atterrata di fronte al casello autostradale di Anagni pochi minuti dopo. il Traffico è stato bloccato per diversi minuti, prima che tutto tornasse alla normalità.