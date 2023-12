Incidente sulla Salaria: due feriti gravi, interviene l'eliambulanza

RIETI - Gravissimo incidente stradale questa poco dopo le 6.30 lungo la Salaria per Roma poco prima della rotatoria all’altezza di Borgo Santa Maria, nel Comune di Fara in Sabina. Coinvolti quattro veicoli tra cui un furgone che trasportava generi alimentari. Il mezzo pesante ribaltandosi parzialmente avrebbe stretto e schiacciato uno dei veicoli contro una massicciata causando il ferimento grave di due occupanti rimasti bloccati tra le lamiere. Sul posto è anche intervenuta l’eliambulanza Pegaso 118. Tutta da accertare la dinamica del sinistro. Sul posto 118, vigili del fuoco, carabinieri e polizia. La Salaria è rimasta chiusa al traffico in entrambe le direzioni.

