Auto si "sfrena" e travolge il proprietario, giovane gravemente ferito trasferito in eliambulanza a Roma

Un ragazzo è stato trasportato in codice rosso con l'eliambulanza, preso un ospedale della capitale in seguito ad un grave incidente stradale che si è verificato questa sera, venerdì 15 settembre, ad Anagni, poco dopo le 22:30 in località Muraglione, appena fuori dal centro storico della città dei papi. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane aveva parcheggiato la propria automobile insieme con un amico presso una casa nelle vicinanze. Dopo essere uscito dal veicolo l'auto si sarebbe "sfrenata", investendo il giovane che era uscito dall'abitacolo passandogli sulla gamba e schiacciandolo contro un muro. Il giovane è rimasto esanime a terra. Sempre secondo quanto hanno affermato i presenti a chiamare aiuto sarebbe stato l'amico, che però avrebbe quasi subito dopo avrebbe fatto perdere le proprie tracce.

Sono arrivati gli uomini del 118 che, dopo aver porto i primi soccorsi al giovane, comunque vigile, lo hanno caricato e portato presso la zona in cui è stato preso in carico dall'eliambulanza che l'ha portato a Roma.

Sul posto anche i vigili del fuoco, che hanno letteralmente disincastrato il giovane da sotto la macchina, e anche i carabinieri per i rilievi del caso.