Ragazzino si ustiona mentre accende il camino: trasferito a Roma in eliambulanza

Un 14enne di Ceccano ha riportato ustioni su faccia e tronco davanti al camino, è stato elitrasportato a Roma ma fortunatamente le lesioni sono superficiali e di media gravità. L’incidente domestico si è verificato nella mattinata di oggi, sabato 16 settembre, in contrada Cantinella.

Nella zona periferica della città, dopo l’allerta lanciata dai familiari in preda al panico, è accorsa dapprima un’ambulanza dell’Ares 118 per apportare le prime cure. Nel mentre è stato contattato l’elisoccorso per il trasferimento del giovane ceccanese in un nosocomio specializzato della capitale.