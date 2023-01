Rieti, auto contro i contatori e altro incidente a Vazia

RIETI - Incidenti stradali con feriti nella notte a Vazia e in via della Foresta. Coinvolti anche due bambini di sette e due anni, fortunatamente senza conseguenze. Il primo sinistro si è verificato in via Foresta dove una Citroen, che procedeva in direzione Rieti, ha perso aderenza in un tratto curvilineo e, dopo aver colpito un veicolo che procedeva nel senso opposto di marcia, si è schiantata contro i contatori del gas del ristorante "La foresta". L'impatto ha causato la distruzione della struttura in muratura a protezione dell'impianto e la rottura di un tubo provocando una grande perdita di gas a pressione che ha messo in allarme e in apprensione i residenti della zona. Per l'intervento di carabinieri, vigili del fuoco e tecnici della ditta incaricata, è stato necessario chiudere la strada alla viabilità. Due le persone rimaste ferite e che sono dovute ricorrere alle cure dei sanitari del 118. Più tardi a Vazia in un incidente stradale sono state coinvolte tre autovetture di cui una si è rovesciata su un fianco. Al vaglio delle forze dell'ordine la dinamica del sinistro avvenuto in via Rieti.