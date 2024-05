Tre cervi investiti dalle auto, è emergenza

Sono tre gli esemplari di cervo, investiti e uccisi sulle strade dell’Alto Sangro. In particolare, sulla Statale 83 marsicana, che collega Castel di Sangro ai paesi del Parco nazionale d’Abruzzo. L'ultimo caso si è verificato domenica scorsa, in tarda mattinata, quando una vettura condotta da un uomo di Alfedena ha travolto uno degli animali che aveva attraversato improvvisamente la carreggiata, sountando dalla vegetazione sotto la strada.

L’automobilista è rimasto illeso, l'animale, invece, un maschio adulto di grosse dimensioni, non è sopravvissuto. Il cervo è stato sbalzato in aria e poi trascinato per diversi metri, fino a ricadere rovinosamente sull’asfalto. E’ stato inutile il tentativo da parte del conducente dell'automobile di schivare l’animale. Purtroppo l’urto è stato talmente violento, che l’esemplare protetto è deceduto a causa di traumi interni. Anche altre auto, con a bordo alcuni turisti campani, sono state coinvolte nell’incidente. Sul luogo, sono intervenuti i carabinieri forestali della stazione di Castel di Sangro, incaricati di effettuare i rilievi necessari e di garantire la sicurezza della viabilità. I militari hanno informato il servizio veterinario della Asl Avezzano-l’Aquila-Sulmona per la rimozione della carcassa. L'animale è stato successivamente tolto dalla strada con una ruspa.

Il Comune di Alfedena ha ora il compito di smaltire la carcassa del cervo (incenerimento in un impianto riconosciuto, rispettando le normative ambientali e sanitarie).

Tuttavia, questo di Alfedena, non è stata l'unico episodio a colpire la zona, nella settimana appena trascorsa. Altri due incidenti, con modalità simili, si sono verificati lungo lo stesso percorso, in paesi diversi ma limitrofi, con automobili danneggiate e cervi che hanno perso la vita. La strada statale 83 Marsicana è nota per attraversare vaste aree boschive che sono l'habitat naturale di numerose specie selvatiche, tra cui i cervi. Il traffico, sempre più intenso e l’alta velocità, ha aumentato il rischio di collisioni tra veicoli e glio animali selvatici. L’arteria è sprovvista di barriere protettive lungo i tratti più critici, così come di segnalazioni luminose. Per affrontare tale emergenza i carabinieri della Compagnia di Castel di Sangro stanno intensificando i servizi di pattugliamento per controllare il rispetto della velocità e le infrazioni. Recentemente, anche nella valle del Sagittario, nel Comune di Villalago, si è verificato un scontro mortale.

Il numero di cervi è aumentato notevolmente. Negli anni, sono diventati sempre più confidenti. E mentre prima, di giorno, il loro passaggio era raro, ora invece è diventato sempre più frequente.