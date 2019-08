© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI Paura nella notte a Calcariola, frazione del Comune di Cittaducale, per l'ampio incendio di un roveto e di un tratto di zona boscata divampato in tarda serata poco dopo le 21. Le fiamme si sono presto levate alte non molto distanti da alcune abitazioni e da un ricovero per animali. L'incendio in poco tempo ha preso ampie proporzioni richiamando l'attenzione dei residenti della zona che, allarmati, hanno richiesto l'intervento antincendio di vigili del fuoco di Rieti e del Nucleo di Protezione civile del Comune di Cittaducale intervenuto con tre mezzi antifiamma.L'incendio si è propagato in un'area semiboschiva di fondovalle, poco oltre l'abitato della piccola frazione civitese. L'intervento congiunto dei pompieri e della Protezione Civile ha permesso di circoscrivere e contenere subito le fiamme attaccando il fronte di fuoco su due opposti versanti così da evitare ulteriori conseguenze o rischi per le abitazioni. Un'operazione durata circa due ore a termine della quale è stata effettuata la bonifica dell'area percorsa dal fuoco. Numerose le persone che hanno seguito lo spegnimento dell'incendio presenti in quel momento all'aperto o in strada.