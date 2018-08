di Emanuele Faraone

RIETI - Tutti sapevano, nessuno ha mai parlato. Nei dintorni dell’Hotel Blu - a 24 ore dal decreto di chiusura per 15 giorni disposto dal questore Mannoni, dopo la scoperta di un vasto giro di prostituzione di donne e transessuali - per i residenti della zona l’argomento dei piccoli raduni condominiali sotto casa è quello che ha fatto notizia a pochi metri dalle loro abitazioni, suscitando anche un certo scalpore. Scalpore sì, ma non troppo. SCALPORE, MA FINO A UN CERTO PUNTO Già, perché nel fare un...