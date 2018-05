di Mattia Esposito

RIETI - L’estate reatina, come ogni anno, è destinata ad animarsi con tornei e tanto sport, che ogni anno attirano centinaia di persone, e la prossima non sarà da meno. Anche quest’anno previsti diversi eventi, uno dei quali sarà “Un’estate italiana”, di scena al centro Gudini.



Dal 18 giugno fino al 15 luglio, proprio al Gudini, previsti tornei, intrattenimento, musica e tanto altro. Proprio per quanto riguarda i tornei la scelta sarà piuttosto ampia: dal torneo di futsal sponsorizzato Calsberg, al beach volley, calciotto, fino ad arrivare al Paddle, lo sport del momento, che sarà un inedito assoluto. Tra gli eventi collaterali da segnalare anche il maxi schermo sul quale sarà possibile seguire tutte le partite del mondiale. Le iscrizioni si chiuderanno il 12 giugno.



Per iscriversi bisognerà contattare i vari responsabili:

Futsal, Elio 333-9683468

Torneotto (calcio a 8), Cristian 346 9662223

Beach Volley (3vs3 e 2vs2) Filippo 328-7569727

Paddle Emiliano 333-5394430 – Andrea 327-2380535

