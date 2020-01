RIETI - Può considerarsi praticamente conclusa l'avventura amarantoceleste di Luigi Garofalo. Il preparatore atletico ternano, dallo scorso anno in forza al Rieti (aveva firmato un biennale sotto la gestione Poulinakis), dopo aver dovuto constatare l'arrivo nello staff di Beni del suo omologo Oscar Piergallini - operativo dallo scorso 17 dicembre - dapprima è rimasto ai margini, poi è stato messo in ferie per due settimane e in queste ore, a quanto pare, avrebbe ricevuto un telegramma nel quale la società ratifica l'esonero dello stesso Garofalo che, di fatto, resterà a libro paga del Rieti fino al prossimo 30 giugno. Resta inteso - come da regolamento - che qualora la società lo ritenesse opportuno potrà richiamare Garofalo e chiedergli di tornare ad essere operativo, a meno che il "prof" non decidesse di rescindere. Ultimo aggiornamento: 20:23 © RIPRODUZIONE RISERVATA