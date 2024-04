Non risponde alle chiamate, lo trovano morto nel suo appartamento al "Casermone"

Un uomo di 60 anni è stato trovato morto all'interno del suo appartamento al "Casermone", zona nota per la presenza di una piazza di spaccio e che proprio ieri ha visto l'intervento della Polizia di Stato per un'operazione ad "alto impatto".

L'uomo, finito nell'operazione antidroga "Fireworks" di qualche tempo fa, era malato ed è morto con tutta probabilità per cause naturali. Secondo quanto si è appreso non rispondeva ai parenti al telefono, né a chi era andato a cercarlo suonando al suo portone. A quel punto è scattato l'allarme, è stata sfondata la porta e all'interno della casa è stato trovato il cadavere.