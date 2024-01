Incendio su un balcone del centro di Latina: sul posto vigili del fuoco, polizia locale e ambulanza

Intorno alle 16 di oggi un incendio è scoppiato sul terrazzo di un appartamento al secondo piano di una palazzina di via Monti, traversa di viale dello Statuto, sulla circonvallazione di Latina. Immediato l’intervento di tre mezzi dei vigili del fuoco, della polizia locale e di un’ambulanza del 118.

Le fiamme si sono sprigionate sul balcone dell’abitazione dove sono in corso dei lavori di ristrutturazione e dove era presente un operaio. In pochi secondi il fuoco ha avvolto le tende dell’appartamento, ma l’immediato intervento dei vigili del fuoco ha impedito che si propagasse anche all’interno, dove comunque non vi era nessuno.

Fortunatamente non ci sono stati i feriti e, dopo aver domato le fiamme, i pompieri, insieme alla polizia locale, sono saliti al secondo piano per accertare le cause del rogo.