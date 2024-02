Si barrica in casa e minaccia di incendiare l'appartamento: si arrende dopo tre ore

Ha dato in escandescenze dentro la sua abitazione e quando sul posto sono intervenuti i Carabinieri si è barricato in casa minacciando di appiccare il fuoco. Sono stati momenti di tensione e paura quelli vissuti ieri intorno alle 13 in un condominio di via Madonna degli Angeli a Chieti, protagonista un 36enne non nuovo a fatti del genere e per questo già noto alle forze dell’ordine.

L’uomo era in uno stato di forte agitazione psico motoria e con tutta probabilità, temendo di finire in Tso, ha fatto di tutto per non farsi prendere, lanciando oggetti e danneggiando mobili e suppellettili. Tuttavia quella di dare fuoco alla casa, magari aprendo il rubinetto del gas, è rimasta fortunatamente solo una minaccia.

Nel frattempo, tuttavia, proprio per scongiurare situazioni di pericolo, sul posto erano arrivati anche i Vigili del Fuoco e un’ambulanza del 118 che lo ha portato in ospedale per una valutazione psichiatrica. L’uomo, che vive solo, verrà denunciato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, minaccia.

Sono stati i vicini, sentendo in rumori provenire dall’appartamento, a dare l’allarme. L’intervento ha visto impegnati Carabinieri, Vigili del Fuoco e 118 per circa tre ore quando l’uomo si è calmato ed ha aperto definitivamente la porta.