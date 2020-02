RIETI - Sente dei rumori, entra in casa ma vede che è tutto in ordine. Poco dopo, scopre che in realtà i ladri c'erano davvero e avevano rubato orologio, anelli e non solo.

Ladri “silenziosi”: solo dopo il proprietario ha focalizzato quanto fosse realmente accaduto.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, VENERDI' 21 FEBBRAIO



© RIPRODUZIONE RISERVATA