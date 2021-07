Rieti, proiezione gratuita del film Anima con parte del cast a Collebaccaro

Giovedì 8 Luglio 2021, 17:29

RIETI - Proiezione gratuita del Film “Anima” presso il borgo di Collebaccaro sabato 10 luglio alle 21, alla presenza di pare del Cast

La magia del cinema approda nel luogo di Collebaccaro, borgo favoleggiante frazione del Comune di Contigliano. Infatti, grazie all’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Paolo Lancia sensibile all’arte, supportato dagli assessori Lucilla Malfatti e Claudio Frattali che si sono adoperati insieme ad Andrea Canali (persona esperta del settore cinema e originario del posto). verrà offerta una proiezione ai cittadini/spettatore di un film impegnato che fa riflettere è un fuori dagli schemi. L’attore principale Pino Ammendola ha affermato “ che il film immodestamente cerca di imitare un cinema italiano degli anni sessanta e settanta, quindi di spessore che cerca di far riflettere e pensare”. Parlando del messaggio complessivo e della trama del film, quindi, si tratta della storia di un politico che muore e si trova in un inferno Laico ( nell’aereo del film Casablanca) dove è costretto in un monitor a rivedere non le sue cattive azioni ma le conseguenze derivante da quei comportamenti che lui non ritiene che piccole mancanze. Al progetto hanno partecipato con slancio e generosità molti attori importanti tra cui: Adolfo Margiotta; Augusto Zucchi che saranno presenti alla serata insieme al regista dell’opera Rosario Maria Montesanti , Inoltre tra gli altri componenti del cast figurano nomi autorevoli come Andrea Roncato;; Franco Oppini e Giorgio Gobbi, e Massimo Olcese. La pellicola è stata prodotta dalla produzione DC&L di Pina Caruso, con la magnifica colonna sonora e le musiche originali del Maestro Alberto Pizzo e la canzone sound track ’“impressione di settembre “ della memorabile P.F.M.. In conclusione serata da consigliare per gli appassionati della settima arte.