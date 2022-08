Fiera mondiale del peperoncino: oggi tavolo tecnico in Comune con l’ambasciatore del Vietnam

RIETI - Grazie all’organizzazione della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino e di Confcommercio Lazio Nord, si è svolto questa mattina, 25 agosto, nella sede del Comune di Rieti, un tavolo tecnico operativo al quale con l’Ambasciatore del Vietnam in Italia, Duong Hai Hung. Hanno partecipato il Sindaco di Rieti, Daniele Sinibaldi, il Vicepresidente del Comitato Organizzatore della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino, Michele Casadei, Riccardo Guerci in rappresentanza della Camera di Commercio Rieti-Viterbo, gli assessori comunali al turismo, Chiara Mestichelli, e alle attività produttive, Claudia Chiarinelli, e la rappresentante pro-tempore del Comitato Gemellaggi del Comune di Rieti, Elisabetta Occhiodoro.

L’incontro ha posto le basi, fin da subito, per l’implementazione di rapporti operativi e mutualistici tra il Vietnam – ospite dell’edizione 2022 della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino in corso a Rieti – e il nostro territorio.

In particolare, l’Ambasciatore ha rappresentato la possibilità di avviare rapporti di amicizia tra il territorio reatino e una provincia vietnamita con caratteristiche orografiche e commerciali simili, profondamente legata all’acqua e con una produzione agricola sostanziosa. Inoltre, tra il 7 e il 9 settembre, una delegazione della provincia di Quang Ngai sarà ospitata nella Città e nella provincia di Rieti per conoscere meglio alcuni aspetti potenzialmente da implementare nei futuri rapporti di amicizia e di scambio mutualistico. Infine, l’Ambasciatore del Vietnam ha invitato il territorio reatino, con una delegazione istituzionale e di aziende locali, a partecipare a Roma ad un evento organizzato da Ita – Italian Trade Agency – presso Ice – Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane - dedicato all’agricoltura e al commercio.

«Ringrazio l’organizzazione della Fiera Campionaria Mondiale del Peperoncino per le opportunità offerte alla Città, non ultima quella che abbiamo avviato questa mattina per rapporti nuovi e potenzialmente interessanti con il Vietnam – dichiara il Sindaco Daniele Sinibaldi – Siamo onorati di aver ospitato l’Ambasciatore presso il Palazzo comunale in un incontro che si è rivelato fin da subito improntato all’operatività».