Osservazioni al telescopio e lezione sulle costellazioni: successo per l'incontro sull'astronomia a Fiamignano

RIETI - Successo per il penultimo appuntamento de “I Sabato del Villaggio” a Fiamignano. Un incontro particolare quello della scorsa domenica, previsto originariamente per sabato 24 ma rimandato per maltempo, durante il quale i partecipanti hanno osservato le stelle attraverso i due telescopi messi a disposizione. A guidare i presenti alla scoperta del cielo e dell’astronomia il relatore Gino Pesciello, appassionato e conoscitore della materia.

La chiesa di Madonna del Poggio ha fatto da cornice al momento introduttivo dell’incontro, che ha preceduto l’osservazione del cielo, in un punto lontano dall’inquinamento luminoso.



Tanti i corpi celesti individuati sotto le indicazioni del relatore: dalle costellazioni estive fino ai pianeti, passando per le più remote galassie fino alle nebulose planetarie. In conclusione, uno sguardo più approfondito alla Luna, regina del cielo notturno.



Battute finali per I Sabato del Villaggio, quando manca solo l’appuntamento di luglio alla chiusura del ciclo di conferenze a Fiamignano.