Scoperte le stelle triple, una rivoluzione per l'astronomia?

Mercoledì 22 Novembre 2023, 12:52

La scoperta di stelle triple potrebbe rivoluzionare le attuali teorie sulla formazione stellare. Un gruppo di ricercatori dell'Università di Leeds ha utilizzato i dati del satellite Gaia dell'Agenzia Spaziale Europea per rivelare che molti sistemi precedentemente considerati formati da coppie di stelle sono, in realtà, terzetti. Questi terzetti includono una stella così debole da renderla estremamente difficile da individuare. Fino a ora, si pensava che i dischi di polveri e gas intorno alle stelle della classe Be si formassero a causa di una stella compagna, ma la scoperta indica che spesso si tratta di una dinamica di trio, dove il terzo astro influenza il secondo, portandolo a rubare materia alla stella principale. La scoperta potrebbe avere enormi impatti su molti settori dell'astronomia. «C'è una rivoluzione in corso nella fisica in questo momento, e riguarda le onde gravitazionali», afferma René Oudmaijer responsabile della ricerca. «Le osserviamo solo da pochi anni e sappiamo che vengono emesse dalla fusione di buchi neri o stelle di neutroni, ma non sappiamo molto della natura delle stelle che danno origine a questi oggetti. I nostri risultati - conclude il ricercatore - forniscono un indizio proprio per comprendere queste sorgenti di onde gravitazionali»