C'è vita sul pianeta K2-18b? La risposta degli scienziati al dibattito

Venerdì 19 Gennaio 2024, 08:04

Il dibattito si è acceso attorno all'argomento che affascina... i terrestri. La notizia, l'indiscrezione anzi riportata da "The Spectator", svela che il James Webb Space Telescope potrebbe aver trovato segnali di vita su un pianeta distante. Nonostante non ci siano prove definitive, le voci nell'ambiente scientifico indicano un nuovo livello di attenzione su questa possibilità. La notizia nasce dai rilevamenti dello scorso anno su K2-18 b, un esopianeta sospetto di essere un mondo oceanico circa 8,6 volte più massiccio della Terra e distante circa 120 anni luce da noi. A tal proposito c'è un articolo del sito specializzato "arstechnica" che approfondisce l'argomento smontando però la teoria della vita extraterrestre: «Le voci che circolano da un po' di tempo, diffuse in settori rispettabili della comunità astronomico-astrobiologica, suggeriscono che il James Webb Space Telescope abbia individuato un pianeta con forti evidenze di vita. Abbiamo appena scoperto gli alieni? La risposta - Eric Berger - è no. Ma è un no categorico? Questa è una domanda più difficile....»