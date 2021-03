8 Marzo 2021

di Samuele Annibaldi

(Lettura 2 minuti)







RIETI - Iniziative a Rieti e provincia per oggi, 8 marzo, giornata internazionale dei diritti della donna. Partendo dalla Sabina, da Stimigliano, l’iniziativa “Sì alla Mascherina No alla Maschera”, con le donne del consiglio comunale, Cinzia Corsi e Paola Montali (quest’ultima anche presidente dell’associazione onlus Donne In Rete contro ogni forma di violenza) che hanno promosso la realizzazione di un progetto con i ragazzi della scuola secondaria di primo grado di Stimigliano, con il supporto di tutti i docenti del plesso. Coniate frasi slogan e realizzato un logo inedito, stampato sulle mascherine. A Poggio Mirteto, i volontari de “La Giornata del Musicante” saranno al fianco dell’Aism nell’organizzare la vendita di piante aromatiche il cui ricavato sarà devoluto alla ricerca contro la sclerosi multipla.

Virtuale

A Frasso, la Pro loco promuove la prima Virtual edition di una corsa amatoriale non competitiva di 5 km da percorrere in autonomia per sensibilizzare sul tema della violenza sulle donne. Ci si iscrive su: https://www.prolocofrassosabino.it/werunpink/. A Rieti, un esame per la prevenzione dell’insufficienza venosa degli arti inferiori mediante screening gratuito che la Uil di Rieti e della Sabina romana ha deciso di programmare per oggi: dalle 15 alle 19, al centro servizi Uil di via dei Martiri delle Fosse Reatine 25, le donne del territorio potranno usufruire gratuitamente dell’esame. La Lilt e la sede provinciale del’Ugl organizzano un ciclo di “visite ginecologiche e raccolta di pap test”. Info: 0746/200946 e 347/0453530. Infine, Poste Italiane celebra la Festa della Donna dedicandole una cartolina filatelica e un annullo speciale. Un’occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, desidera ricordare in modo originale una giornata particolare, facendo dono della cartolina a una persona cara o inviando un messaggio a chi è lontano. L’immagine della cartolina raffigura il volto di una donna contemporanea che si affaccia al terzo millennio, adornata da fiori avvolti in un gioco di luminosi colori. Il prodotto filatelico è disponibile fino all’11 marzo nell’ufficio postale di Rieti 3, in via Renzo De Felice.