L’8 marzo dedicato alla difesa personale e psicologica per le studentesse universitarie

RIETI - Bella l’iniziativa voluta da Daniele Mariantoni e Federica Franceschini di Infinity Wellness, che hanno voluto evidenziare proprio l’8 marzo in occasione della festa per la donna, gli aspetti psicologici e di violenza che ogni giorno possono capitare. Un’ora e mezza di lezione sia verbale, che pratica in cui il maestro Giuliano Spadoni e il professore Daniele Mariantoni, hanno illustrato alle studentesse del Comitato Inter Ateneo del Polo Didattico di Rieti della Sapienza.intervenute consigli pratici e un comportamento da assumere in caso di aggressione e cosa si deve evitare.Alla lezione era presente la dottoressa Marianna Brollo, che con il suo intervento ha dato nozioni medico scientifiche di notevole importanza.Sono stati presenti a questa bellissima iniziativa il delegato del Coni Rieti Luciano Pistolesi, Caterina Ubertini Presidente Uisp Rieti, il tutto è stato patrocinato dal Comune di Rieti e dalla Provincia di Rieti.