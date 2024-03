8 marzo, Meloni: «Auguri alle donne, lavoriamo per costruire pari libertà»

"Auguri a tutte le donne della nazione, lavoreremo per costruire pari libertà". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni , nel corso della cerimonia per la firma dell'Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la regione autonoma Friuli Venezia Giulia, a Pordenone. "Uno dei dati che mi ha reso più fiera di quest'anno - ha spiegato Meloni - riguarda tra i tanti dati incoraggianti in tema di occupazione proprio l'aumento dell'occupazione femminile. È una grande sfida e sono fiera del fatto che questo governo abbia concentrato le proprie risorse proprio sul tema delle mamme lavoratrici, per costruire quella vera libertà che è data dal non dover scegliere tra forme di realizzazione diverse ma perfettamente compatibili dal mio punto di vista, e cioè quella della maternità e quella di avere una propria carriera". "Quindi questo è il grande augurio che faccio alle donne italiane: poter vedere garantite sempre di più le loro pari libertà", ha sottolineato la premier. (LaPresse)