Poste Italiane, a Rieti è un'azienda in rosa

RIETI - Poste Italiane celebra anche quest’anno la Festa della Donna dedicandogli una cartolina filatelica e un annullo speciale. Un'occasione unica per ogni collezionista o per chi, semplicemente, desidera ricordare in modo originale una giornata particolare, facendo dono della cartolina a una persona cara o inviando un messaggio a chi è lontano. L’immagine della cartolina raffigura il volto di una donna contemporanea che si affaccia al Terzo Millennio, adornata da fiori avvolti in un gioco di luminosi colori.

Il prodotto filatelico è disponibile fino all’11 marzo nell’ufficio postale di Rieti 3, in Via Renzo de Felice, oltre che nei dieci “Spazio Filatelia” del territorio nazionale, insieme all’annullo speciale rettangolare dedicato, che dovrà essere utilizzato esclusivamente in abbinamento al bollo con datario mobile.

La grande attenzione che da sempre l’Azienda rivolge a tematiche come l’inclusione e la parità di genere ha portato, nella provincia di Rieti, ad avere 44 uffici “rosa”, dove cioè il direttore è donna e la presenza dei dipendenti è interamente o quasi al femminile.

Considerando complessivamente la provincia reatina, con i suoi 96 Uffici Postali, i 2 Centri di Distribuzione e le strutture di staff, su 373 dipendenti 248 sono donne. La presenza femminile è dunque il 66% del totale delle risorse, il 12% in più rispetto alla media nazionale. La media “donne” sale invece a oltre il 71% rispetto alla forza lavoro operativa negli uffici postali reatini.

Anche nei ruoli dirigenziali e negli incarichi di responsabilità, la quota femminile reatina con oltre cinquanta donne che ad oggi occupano posizioni di vertice nei rispettivi ambiti lavorativi, è un esempio concreto dell’integrazione della componente femminile in tutti gli ambiti aziendali. Come ad esempio la struttura di Mercato Privati, a cui fanno capo i 96 uffici postali del territorio, è guidata interamente da una donna: Rita Cenci, direttrice della filiale provinciale di Rieti.

Ma la presenza femminile si sta affermando sempre più, anno dopo anno, anche nel settore del recapito. In tutta la provincia Reatina su oltre 160 dipendenti addetti ai servizi di recapito più di 100 sono donne.

