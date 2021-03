Festa della donna: dalla Uil di Rieti screening gratuiti per la prevenzione della salute

RIETI - Un esame per la prevenzione dell’insufficienza venosa degli arti inferiori. E’ con uno screening completamente gratuito che la Uil di Rieti e della Sabina romana ha deciso di celebrare la giornata internazionale della donna o più comunemente festa della donna. Dalle ore 15 alle 19, di lunedì 8 marzo, presso il nostro centro servizi Uil di via dei Martiri delle Fosse Reatine 25, le donne del nostro territorio potranno quindi usufruire gratuitamente di un esame semplice, non invasivo, effettuato da personale medico specialista. Scoprire un eventuale disturbo di insufficienza venosa è utile per correggere immediatamente gli stili di vita scorretti impegnandosi in buone pratiche, come l’esercizio fisico.

«La prevenzione è fondamentale - dice Alberto Paolucci, Segretario della Uil di Rieti e della Sabina Romana - Il nostro sindacato da anni è impegnato per tutelare la salute dei cittadini e delle cittadine. E nel capoluogo reatino sono state molteplici le iniziative che abbiamo realizzato per dare continuità al nostro impegno sociale. Siamo e resteremo in prima linea, convinti che fare sindacato sia questo: stare concretamente tra le persone, intercettando i bisogni e aiutando a risolvere le tante problematiche quotidiane».

