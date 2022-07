In tremila sulle rive del Velino per il ritorno della Festa del Sole. Il gonfalone a Campoloniano. Foto

RIETI - Tanti i reatini in riva al Velino per il ritorno della Festa del Sole. Alla fine il gonfalone se lo porta a casa il Rione Campoloniano, il più giovane tra quelli in gara, che mette in fila gli storici Borgo, Porta Arringo, Porta d’Arce.

Tre ore abbondanti di festa per oltre tremila persone che, alla fine, si sono radunate sui due lati del fiume cittadino, sul ponte romano e sul ponte di San Francesco. Tutto si è deciso nell’ultima e più spettacolare gara, quella della tinozza, dove ha stradominato a sorpresa Simone Onofri di Campoloniano, che ha staccato di diversi metri gli avversari.

SERVIZIO COMPLETO SULL'EDIZIONE CARTACEA DEL 18 LUGLIO 2022