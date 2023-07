Fara in Sabina, inaugurato il nuovo servizio di E-bike e monopattini in sharing

Sabato 29 Luglio 2023, 18:25







RIETI - È stato inaugurato oggi, al Belvedere di Fara in Sabina, il nuovo servizio di bike sharing e monopattini elettrici. Il tutto è nato dall'accordo e dalla collaborazione con Figorent e nasce dal desiderio di creare un nuovo servizio per la cittadinanza. «Va evidenziato che l'azienda ha deciso di investire sul nostro territorio senza costi per il Comune» ha spiegato il sindaco Cuneo.



«Come tante Città, anche Fara in Sabina si muove verso il Green - ha detto Cuneo - l'idea è quella che i cittadini possano muoversi noleggiando delle biciclette elettriche o dei monopattini, in modo da utilizzare il meno possibile le automobili e in modo da scoprire e apprezzare ancora meglio i luoghi della nostra città».



Il servizio è stato pensato per i residenti e non solo che hanno la necessità e la volontà di muoversi nel comune in maniera sostenibile, con l’attenzione però a preservare sempre la bellezza e la naturalezza del nostro territorio, infatti, per evitare quegli spiacevoli abbandoni che caratterizzano le realtà delle grandi città metropolitane, i mezzi in sharing dovranno essere sempre lasciati nelle apposite aree di parcheggio.



«In particolare insieme all'azienda - continua il sindaco - abbiamo deciso di individuare tre frazioni all'interno del comune in cui sarebbe stato possibile noleggiare i mezzi: a Farfa si troveranno soltanto le bici elettriche in sharing, a Fara in Sabina sia le biciclette che i monopattini così come anche a Passo Corese. Questo perché i monopattini possono essere utilizzati solo sulle strade urbane mentre le biciclette anche su quelle extraurbane, in questo modo avvicineremo anche i turisti a muoversi in maniera Green: con le biciclette sarà possibile e così visitare il borgo medievale di Fara Sabina ma anche l'Abbazia di Farfa».