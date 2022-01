L'ex Bosi verrà riqualificato, arrivano quasi 3 milioni di euro. Calisse: «Consegneremo alla città un immobile prestigioso»

RIETI - È stata firmata in data 30 dicembre 2021 l’ordinanza del Commissario Straordinario per la Ricostruzione Sisma 2016, Giovanni Legnini, per finanziare la rifunzionalizzazione del complesso Ex Bosi di proprietà provinciale. Uno stanziamento di quasi 3 milioni di euro per convertire l’area.

Tale importante e prestigioso finanziamento permetterà di riqualificare un immobile altrettanto prestigioso esempio di archeologia industriale che sarà così a servizio di tutti i Beni Culturali recuperati a seguito degli eventi sismici che hanno comportato il crollo di diversi edifici di culto e storici.

«Una tappa fondamentale per tutto il territorio – ha commentato il presidente della Provincia, Mariano Calisse – Sono molto soddisfatto, era da tempo che cercavamo l’opportunità di riconsegnare ai cittadini un immobile così prestigioso che ad oggi versa in condizioni di degrado e di abbandono: veder arrivare 2.900.234,72 euro è un successo».