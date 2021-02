Kienergia, non resta che vincere il derby contro la rivelazione Eurobasket per non sprofondare, i coach a confronto

RIETI - Il derby laziale contro l’Atlante Ebk Roma (ore 17,15) è forse l’ultima occasione per svoltare definitivamente la stagione della Kienergia Rieti. Infatti numeri alla mano questa Npc rischia di passare alla storia come la squadra delle occasione perse: troppi i punti persi contro le formazioni sulla carta più deboli per una compagine che si è scoperta legata alle prestazioni del solido gruppo di italiani formato da capitan Stefanelli, il play Sanguinetti e il pivot De Laurentiis, con una coppia di americani dal rendimento altalenante e tra le più deludenti degli ultimi anni. Difetti che si aggiungono ad una panchina terribilmente corta e che non ha neanche potuto contare sull'apporto dell'ultimo arrivato Amici, prima infortunato e ora alle prese con la quarantena preventiva.

Per questo a poche ore dalla figuraccia di San Severo, serve risorgere ancora una volta: per contrastare la sorpresa del torneo e autentica bestia nera della Npc nelle ultime stagioni, coach Rossi dovrà puntare tutto sulla voglia di rivalsa dell’intero gruppo. La squadra è rientrata in tarda notte dalla trasferta di San Severo, per preparare la gara nei minimi dettagli non c'è stato tempo e Rossi dovrà fare di nuovo i conti con le condizioni deficitarie di Pepper e Tommasini.

Occhio agli avversari, di fronte c'è la terribile formazione di Pilot: tra i punti di forza sicuramente una coppia di americani di talento e funzionale formata da Roberto Gallinat (17.4 ppg) e Jamal Olasawere (in maglia Npc nel campionato 2017/2018). In quintetto individualità importanti grazie alla presenza tra gli esterni di Lorenzo Bucarelli e del pivot Magro, fondamentale però l’apporto del già collaudato gruppo dei romani (Eugenio Fanti, Gabriele Romeo, Valerio Staffieri e Alexander Cicchetti). Tra le fila dei romani assente Antonaci, in dubbio Viglianisi.

Le aspettative dei coach

Alessandro Rossi, presenta così il match:«C’è ancora un po’ di delusione per l’ultima sconfitta – spiega Rossi – e speriamo di giocare una gara di orgoglio, come ci è già accaduto quest’anno in situazioni di emergenza. Dobbiamo andare in campo con lo spirito giusto - che sugli avversari ammette - Stanno molto bene e non sono più una semplice sorpresa del campionato, ma una realtà. Meritano la posizione che hanno, perché sono stati in grado di trovare le chiavi giuste per fare bene. L’andata ci deve insegnare a controllare il ritmo – conclude Rossi – così da non consentire loro di giocare in campo aperto. L’Eurobasket è una squadra che mette molta pressione e noi dovremo essere solidi in area».

Damiano Pilot, coach dell'Eurobasket Roma:«Arriviamo un po’ stanchi, ma penso che questo sarà un aspetto comune per entrambe le squadre - afferma il coach del team romano - Le molte partite ravvicinate incidono sul dispendio di energie, quindi bisognerà essere molto concentrati cercando di limitare gli errori. Certamente abbiamo l’entusiasmo delle due vittorie consecutive dalla nostra e questo deve darci una spinta per affrontare una Rieti ferita dalla sconfitta di San Severo e che sono certo ci darà filo da torcere sul loro campo. Siamo già stati avversari due volte in questa stagione e sono state gare equilibrate e molto fisiche, quindi sicuramente mi aspetto una battaglia».

Così in campo

Kienergia Rieti: 0 Tommasini, 1 Stefanelli, 5 Sanguinetti, 12 Fruscoloni, 13 De Laurentiis, 14 Ponziani, 25 Taylor, 33 Pepper, 93 Nonkovic, 98 Frizzarin. All. Rossi.

Atlante Eurobasket Roma: 1 Olasewere, 3 Ludovici, 4 Gallinat, 5 Cepic, 6 Fanti, 13 Cicchetti, 15 Magro, 16 Staffieri, 18 Romeo, 21 Bucarelli. All. Pilot.

Arbitri: Bartoli (Ts), Di Toro (Pg), Marzulli (Pi).

Le altre gare

Chieti - Forlì

Cento - Napoli

Scafati - San Severo

Latina - Pistoia il 24/3

Ravenna - Stella Azzurra Roma rinviata

Riposa: Ferrara

Classifica

Forlì 26 (14) e Napoli 26 (16);

Scafati 20 (13);

Ferrara e Ebk Roma 18 (15);

Pistoia 14 (15);

Cento 12 (13);

Chieti e Rieti 12 (15);

Ravenna e San Severo 8 (13);

Latina 8 (15);

Stella Azzurra Roma 4 (14).

