Kienergia per il tris sul campo romano dell'Atlante dell'ex Olasewere. Rossi: «Controllare ritmo e rimbalzi»

RIETI - Espugnare il campo dell'Atlante Roma e confermarsi in vetta al campionato (PalaAvenali, ore 18.00), è il compito di Rossi e i suoi ragazzi. Quattro sfide in 10 giorni, un vero tour de force attende la Kienergia Rieti, che nel frattempo battendo l'Ebk Roma questa sera, centrerebbe il miglior avvio di stagione dall'approdo della Npc in serie A2.

Missione possibile

Una sfida che genera brutti ricordi in casa Npc, con l'ex Ebk Amici fatale nel finale sia nella sfida dello scorso gennaio e nel match del dicembre 2018, trend che la compagine è chiamata ad invertire: di fronte c'è un avversario più debole sulla carta, ma reduce da un turno di riposo e volenteroso di smuovere la classifica. Sarà tutta un'altra gara rispetto al match di Supercoppa del mese scorso, vinto dalla Npc 66-73: all'esordio la squadra del giovane tecnico Pilot ha messo a dura prova Napoli ed oggi proverà ad ostacolare la compagine reatina. L'atletismo della coppia Gallinat - Olasawere (a Rieti nella stagione 2017-2018) i punti di forza dell'Atlante, che gode anche del già collaudato e solido gruppo di "romani": Fanti, Romeo, Staffieri e Cicchetti. Bucarelli è l'altro uomo chiave sugli esterni, pronto a ben figurare l'ex Olimpia Milano Daniele Magro, oggi al suo esordio tra le file dell'Ebk. Il blitz per la Npc è alla portata: sulle gambe di Stefanelli e compagni peserà l'infrasettimanale di mercoledì, ma nel gruppo dopo la buona partenza c'è fiducia ed entusiasmo. Chi non vorrà sicuramente fallire la sfida di quest'oggi è Steve Taylor: l'ex dal dente avvelenato è pronto a ripetere la buona prova di mercoledì e guidare i suoi al successo. Ma per battere l'Atlante servirà il contributo di tutti: Tommasini è sempre di più lo spaccapartita di questa Npc, De Laurentiis, Pepper e Stefanelli potranno essere a loro volta protagonisti del match, Sanguinetti ha un mese in meno di preparazione rispetto ai compagni e nelle due sfide di campionato si è visto, va atteso, ma oggi ha un grande chance. Fiducia anche alla panchina: Fumagalli e Ponziani sono reduci da prove incoraggianti, pronti ad essere gettati nella mischia anche Nonkovic e Sperduto.

Le aspettative

Alessandro Rossi, coach della Npc: «E’ una partita per la quale abbiamo un po’ di brutti ricordi negli ultimi due anni – dice il tecnico – con sconfitte nel finale che ci hanno lascito l’amaro in bocca. Sfideremo una squadra in salute, che ho visto giocare alla pari con Napoli per tre quarti. Hanno tanta energia e tanta freschezza e sarà fondamentale il controllo del ritmo e dei rimbalzi. Non ci dobbiamo esporre al contropiede, né alla velocità degli esterni. Da un punto di vista fisico siamo a posto, abbiamo recupera anche Nonkovic e Sperduto. Spero di allungare le rotazioni visto il lungo ciclo di partite che ci aspetta».

Lorenzo Bucarelli, esterno dell'Ebk: «I nostri avversari ad oggi sono imbattuti in campionato, dimostrando se ce ne fosse ancora bisogno di essere una compagine solidissima; tuttavia noi cercheremo con grande grinta il riscatto rispetto alla sconfitta del debutto e al primo confronto in Supercoppa. Sarà importante per noi imporre il nostro ritmo per l’intera gara, così come fatto negli scampoli migliori del nostro percorso sino ad ora, mettendoci così nelle condizioni di non subire la fisicità dei reatini».

Così in campo

Atlante Eurobasket Roma: 1 Olasewere, 3 Ludovici, 4 Gallinat, 5 Cepic, 6 Fanti, 7 Viglianisi, 13 Cicchetti, 14 Bischetti, 15 Magro 16 Staffieri, 17 Antonaci, 18 Romeo, 21 Bucarelli. All. Pilot

Kienergia Rieti: 0 Tommasini, 1 Stefanelli, 2 Fumagalli, 5 Sanguinetti, 12 Fruscoloni, 13 De Laurentiis, 14 Ponziani, 15 Sperduto, 25 Taylor, 33 Pepper, 93 Nonkovic, 98 Frizzarin, 99 Vujamac. All. Rossi

Arbitri: Cappello (Ag), William (Rg), Pecorella (Bt)

Le altre gare

Pistoia - Latina

Forlì - Chieti

Napoli - Cento

Stella Azzurra - Ravenna

Riposa: Ferrara

Classifica

Napoli, Scafati, Rieti 4

Forlì*, Latina, San Severo *** 2

Cento**, Ravenna**, Chieti*, Ebk Roma*, Ferrara*, Stella Azzurra*, Pistoia 0

*una in meno, ** due in meno, *** una in più

