Rieti, Estate Italiana: valanga di gol nel futsal, equilibrio nel calcio a 8, primi punti assegnati nel beach volley. Foto

RIETI - Continua a pieno ritmo la programmazione dell’evento sportivo di Estate Italiana. In un “Gudini” ospitale e che richiama un discreto numero di appassionati, ieri sera sono andate in scena le gare della seconda giornata.



E’ cominciato ufficialmente il torneo di Beach Volley, che ha già offerto la visione di tre gare intense e combattute: successo per I Cioppi (2-0 ad Il Bacino Del Geometra), mentre vittorie di misura per Friend’s Band e per (nonostante il nome del team) I Peracottari, che hanno battuto per 2 set a 1 rispettivamente Sportestate Wild e Sportestate Animal. Grandi emozioni anche nel Futsal: nel “classico”, pirotecnico 7-5 tra Da Adelmo Futsal e Dog Chic mentre, nell’altra sfida, è arrivato un pesante passivo per Ri Demoni, sconfitto 13-3 dai The Big Night; infine, nell’Over 35, Igea Amici Di Forchetta hanno superato l’Asd Monte San Giovanni con un rotondo 6-0. Una sola, invece, la gara giocata sul sintetico del “Gudini” per il Torneotto, che ha visto la vittoria del Team As Turbo ai danni della formazione giallonera dei Babadook.Questa sera, intanto, ancora spazio alle tre gare di Beach Volley, alla classica sfida di Futsal Over 35, ai due match di Futsal e i due di Calcio a 8, in attesa del Foot Volley (che inizierà a partire da lunedì 20). Di seguito, i risultati delle gare di ieri e, inoltre, il programma gare della terza serata.BEACH VOLLEYIl Bacino Del Geometra-I Cioppi: 0-2Friend’s Band-Sportestate Wild: 2-1I Peracottari-Sportestate Animal: 2-1FUTSALDa Adelmo Futsal-Dog Chic: 7-5The Big Night-Ri Demoni: 13-3FUTSAL OVER 35Igea Amici Di Forchetta-Asd Monte San Giovanni: 6-0TORNEOTTOTeam As Turbo-Babadook: 2-1PROGRAMMA GARE, III GIORNATA

BEACH VOLLEY

Ore 21.00 Team Siesta-I Cioppi

Ore 21.40 Forse Ce La Caviamo-Cciemoli Tutti

Ore 22.20 Sportestate Animal-I Più Forti



FUTSAL

Ore 21.30 Facete Piano-Mama Africa

Ore 22.30 The Big Night-The Dog Chic



FUTSAL OVER 35

Ore 20.30 Monster Team-XXXJoint



TORNEOTTO

Ore 20.30 Pit Stop Multiservice-Gli Amici Dello Zio

Ore 21.45 Spes Atletico Ma Non Troppo-Grillo Verde Lasko

