La Seconda edizione di Estate Italiana si è conclusa ufficialmente il 18 luglio, ma è già tempo di bilanci e prospettive per la prossima edizione. E' stato un mese di gare intenso, faticoso ma, come ci spiegano gli organizzatori dei vari tornei, molto soddisfacente.



GLI ORGANIZZATORI

LE SQUADRE VINCITRICI DEI TORNEI

Numerose le squadre che si sono iscritte alle varie competizioni e che si sono date battaglia durante le singole sfide, il tutto accompagnato da una folta cornice di pubblico che ha riempito ed accompagnato questo evento. Un vero successo questa manifestazione sportiva, che ha dimostrato come la nostra città possa ancora offrire molto ai reatini, soprattutto ai giovani. Estate Italiana, però, non finisce qui. Già da ora tutti gli organizzatori (in copertina, nella foto di Alex Colaianni) sono già all’opera che portare il prossimo anno, nella Terza edizione, molte novità e sorprese, per rendere questo evento un punto fermo nelle manifestazioni che vengono organizzate nella nostra provincia. Abbiamo raccolto i commenti degli organizzatori di Estate Italiana circa un loro bilancio di fine edizione.Jacopo Persico (Beach Volley): «Il numero di squadre da poter iscrivere che ci eravamo prefissati all’inizio di questa Seconda dizione è stato ampiamente raggiunto. I team che hanno partecipato erano un mix tra giovani e gente più esperta, che gioca a pallavolo durante l’anno o ci ha giocato. Ci sono state partite di livello molto alto, sin dalla fase ai gironi, come nelle fasi finali: per esempio, nelle due semifinali e nelle due finali (soprattutto quella per i primi due posti, terminata al terzo set e ai vantaggi) il pubblico ha assistito a sfide intense ed equilibrate. Siamo molto soddisfatti non solo della partecipazione di chi ha giocato ma anche del pubblico: il nostro campo con la sabbia è stato uno dei più visitati da molte persone in ogni fase del torneo, dai gironi alle finali; tutto ciò è motivo d’orgoglio per noi e ci spinge a lavorare per cercare di fare meglio già a partire dal prossimo anno. Invitiamo tutti coloro che hanno partecipato in questa edizione e darci fiducia anche il prossimo anno. L’obbiettivo sicuramente è quello di aumentare il numero di squadre. Per non rendere il tutto monotono, introdurremo delle novità e, probabilmente, le sveleremo sui nostri canali social. La nostra intenzione non è quella di sparire in questi giorni per poi ricomparire a pochi giorni dalla Terza edizione del prossimo anno. Invito perciò tutti coloro che hanno partecipato a tutti i nostri tornei a rimanere aggiornati sui nostri social sulle novità: è finita si la Seconda edizione, ma già stiamo lavorando per la Terza!».Claudio Cecchetelli (Eventi): «Bilancio degli eventi assolutamente positivo. In questa Seconda edizione abbiamo ospitato quattro concerti (Skaperol, Luca e Germano e i vari dj set) più abbiamo inserito un appuntamento di Zumba e di Ginnastica Ritmica. Affluenza notevolissima nella zona relax del centro sportivo, gremita soprattutto per il live di Luca e Germano. Molto positivi, perciò, gli eventi e la manifestazione stessa. Sicuramente questo è un punto di partenza e non d’arrivo. Già negli ultimi giorni di questa Seconda edizione di Estate Italiana abbiamo pensato e ragionato sulle novità della prossima edizione. Siamo un gruppo di 11-12 ragazzi: abbiamo voluto riorganizzare il sistema di tornei che si svolgeva nella città per farne uno unico che guardasse più alla qualità che ai numeri. Il prossimo anno, se non prima, ci saranno grandi novità. Il progetto proseguirà sicuramente nei prossimi mesi e, perciò, invito tutti coloro che hanno partecipato quest’anno (sia come giocatori dei vari tornei che come pubblico) a seguirci sui nostri social: vi terremo aggiornati! Siamo divenuti, in poco tempo, un’importante realtà dove la qualità, l’impegno e l’eccellenza fanno la differenza. Concludo facendo dei ringraziamenti: ringrazio in particolare a tutti i ragazzi dello staff dell’organizzazione di Estate Italiana, i ragazzi di Rieti “2punto1” (società che gestisce il centro sportivo “Gudini”), Santino Dionisi per il lavoro svolto, tutti i direttori di gara che hanno reso possibile lo svolgimento delle gare dei tornei, tutti i nostri sponsor e, in ultimo ma non per importanza, tutti coloro che hanno partecipato e che hanno reso vincente questa Seconda edizione di Estate Italiana. Grazie a tutti! Vi aspettiamo per la Terza edizione!».Michael Zapparella (Foot Volley): «Bilancio molto positivo per il Foot Volley. Abbiamo avuto una grande affluenza di squadre di squadre iscritte in questo torneo, new entry nell’edizione di quest’anno. Abbiamo preso ottimi spunti per migliorare il torneo nella prossima edizione. Sicuramente, inseriremo qualche regola in più, così da rendere questa competizione più intensa e divertente. Non escludo che potrebbero esserci delle novità, ma per ora non possiamo svelare nulla. Ringrazio tutti i partecipanti ai tornei e, in modo particolare, ringrazio i ragazzi dell’organizzazione per avermi aiutato ad organizzare e ad occuparmi del Foot. Grazie a tutti e vi aspettiamo numerosi anche nella prossima edizione!».Elio Gerbino (Futsal e Futsal Over 35): «Siamo molto soddisfatti. Abbiamo iscritto quest’anno molte squadre, sia giovani che più esperte (nell’over 35). Ci auguriamo di iscrivere, nel prossimo anno, molte più squadre, tra cui speriamo molti più giovani per garantire ancor di più il ricambio generazionale. E’ stata una bella soddisfazione vedere, nelle sere delle fasi finali, una cornice di pubblico numerosa. Il centro sportivo è comunque un luogo grande, a volte dispersivo ma, analizzando il pubblico presente vicino ad ogni campo, non possiamo non essere soddisfatti. Speriamo di mantenere questo trend anche nel prossimo anno. Parlando, per l’appunto, della prossima edizione posso garantire che abbiamo già buttato giù qualche idea, ancora in cantiere. E’ stato un mese di gare lungo, faticoso, ma alla fin fine soddisfacente e divertente, per noi che abbiamo organizzato, per i giocatori dei tornei ed anche per il pubblico. Vi aspettiamo sempre numerosi nella prossima edizione: seguiteci sui nostri canali social per rimanere sempre aggiornati sulle novità!».Walter Scossa (Torneotto): «Bilancio positivo. Il fatto di essere arrivati alla 7° edizione del Torneotto è un traguardo molto improntante. Per il prossimo anno sicuramente ci sarà maggior coinvolgimento all’interno di Estate Italiana tra il nostro torneo e tutti gli altri. Ci saranno, sicuramente, tante novità. In questa edizione Si sono affacciate squadre più giovani e questo ci fa ben sperare: è sicuramente sinonimo di ringiovanimento dell’ambiente calcistico. Quelli visti in questa edizione sono giovani di buone prospettive, che comprendono fasce d’età dai giovanissimi ai più esperti, che hanno dato filo da torcere a vecchie glorie che, però, sanno ancora il fatto loro. Non resta che dare appuntamento a tutti al prossimo anno!».Arianna Angelucci (Padel): «Bilancio positivo: siamo molto contenti e soddisfatti. Abbiamo assistito ad un’alta partecipazione ai nostri tornei. Sicuramente è stata un’edizione migliore rispetto a quella dello scorso anno: si è andati in crescendo! Noi organizzatori del Padel siamo stati molto contenti di aver notato una buona partecipazione ai nostri tornei da parte di giocatori di altre città. Inoltre, siamo soddisfatti anche della buona affluenza femminile, che ci ha permesso anche di creare un torneo femminile: speriamo che la cosa continui sempre di più! Vorrei sottolineare che questo sport è stato avvicinato anche dai ragazzini (dai 14 anni in su circa) che pian piano ci chiedono di giocare e chiedono di partecipare a delle lezioni: è una cosa molto positiva per noi. Il prossimo anno saremo ancora qua, aspettando tutti coloro che hanno partecipato a questa edizione di Estate Italiana. Per il Padel ci saranno sicuramente delle novità. Il nostro è uno sport che sta pian piano emergendo e che non tutti conoscono. Ragion per cui, abbiamo pensato di organizzare un incontro con Marcelo Capitani (giocatore italo-argentino ex 21° al mondo, capitano della Nazionale Italiana di Padel e Responsabile del Settore Giovanile Nazionale) che il 1° agosto ci terrà compagnia ed effettuerà degli allenamenti intensivi per coloro che già giocano a Padel. Sicuramente sarà un’occasione per tutti coloro che non giocano a questo sport di osservare i colpi di un vero campione! In conclusione, spero che il prossimo anno ci siano ancora più iscritti ai nostri tornei, per aumentare il divertimento! Vi aspettiamo il prossimo anno!».BEACH VOLLEY: Forse Ce La CaviamoFOOT VOLLEY: MenabreaFUTSAL CUP: Fc RiotFUTSAL CUP OVER 35: Domino Old GangTORNEOTTO: Pizzeria Da CiociettaPADEL FEMINILE: Arianna Angelucci-Marcella LuziPADEL MISTO: Priscilla Petagna-Fabrizio FabrottaPADEL MASCHILE: Francesco Salomone-Andrea VolpePADEL DOPPIO “GIALLO”: Andrea Volpe-Daniele Ciaramelletti