Npc, esordio casalingo vincente per Ruggieri. Foto. Il coach: «Squadra compatta sui due lati del campo»

RIETI - Esordio casalingo con vittoria per Andrea Ruggieri. La prima da capo allenatore finisce con una vittoria ai supplementari di quelle che si ricorderanno a lungo dalle parti del PalaSojourner.

Dopo il 79-76 rifilato a Mantova, il tecnico ha esordito con un pensiero particolare: «Voglio fare ad una dedica ad un mio amico che non c’è più e che oggi compie gli anni».

Dopo il legittimo spazio per la commozione, Ruggieri è passato ad analizzare la gara, spiegando: «L’idea che stiamo cercando di trasmettere è quella di avere una squadra compatta nelle due metà campo. Oggi abbiamo affrontato una delle squadre più forti di questo girone, abbiamo avuto problemi di falli, ma abbiamo giocato come volevamo. Questa deve essere la nostra intensità ed il nostro tipo di partita».

Il coach è poi passato ad un'analisi più completa sui singoli giocatori che sono andati in campo. «Vedo i tabellini e vedo i 40 minuti di Tucker e Timperi - ha detto il coach - che è voluto rientrare dopo un problema al piede. Ognuno deve mettere un pezzo importante per la salvezza. Bonacini dopo un percorso che è stato difficile ora gioca ad un livello che rispecchia la sua forma. Adesso arriva nel momento più importante della stagione, quindi meglio così. Per quanto riguarda Timperi, poi, ha chiuso con 15 punti dal campo: quando una squadra riesce a coinvolgersi in attacco come fatto stasera diventa tutto più semplice».