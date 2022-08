Erasmus +: accreditata l’Istituzione Formativa di Rieti, gestirà scambi trasnazionali

RIETI - Cooperazione e scambi trasnazionali entrano nel panorama dell’Istituzione Formativa di Rieti che ha ottenuto l’accreditamento nell’Azione Chiave 1 – Settore VET del Programma Erasmus +.

Tra gli obiettivi del Programma, che proseguirà fino al 2027, figurano quelli di sostenere la transizione digitale nell’istruzione europea e di contribuire alla creazione dello spazio europeo dell’istruzione.

L’Istituzione Formativa di Rieti ha definito un piano per realizzare attività di mobilità nel quadro di un’iniziativa più ampia di sviluppo, in collaborazione con un consorzio di scuole che vede insieme l’Istituto di Istruzione Superiore Celestino Rosatelli di Rieti e l’Aldo Moro di Passo Corese.

I primi quattro giovani, tutti neo diplomati, sono partiti il 24 agosto, destinazione Valencia, in Spagna. Si tratta di tre studenti dell’Istituto di Istruzione Superiore Celestino Rosatelli di Rieti e di uno dell’Aldo Moro di Passo Corese. Torneranno a casa tra tre mesi, certamente arricchiti dall’esperienza vissuta.

“Questa è solo la parte iniziale del progetto – spiegano dall’Istituzione Formativa di Rieti – Si proseguirà poi con una formazione per lo staff e a fine ottobre partiranno per mobilità brevi anche gli studenti dei nostri Centri di Formazione Professionale di Rieti e Poggio Mirteto, in particolare l’attività riguarderà le classi terze del percorso Operatore del Benessere, indirizzo Acconciatura ed Estetica. Fondamentale il lavoro svolto dall’Ufficio Programmazione dell’Istituzione Formativa di Rieti, che è responsabile della selezione e dell’invio all’estero dei partecipanti, ha sottoscritto la convenzione di sovvenzione con l’Agenzia nazionale e si occupa della gestione del contributo comunitario”.