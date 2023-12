Terni, alla De Filis si insegna la musica coniugandola con il digitale: ecco l'eredità del progetto Erasmus

TERNI Insegnare la musica in modo innovativo era uno degli scopi del programma europeo Erasmus+ al quale la scuola media “De Filis” ha aderito; ora, dopo due anni, alla fine del progetto, da chi se ne è occupato arriva «un toolkit finale, una “cassetta degli attrezzi” innovativa e inclusiva» che permette di replicare il progetto in altre scuole, a costo zero, avendo messo insieme tutte le attività svolte, i materiali prodotti e gli strumenti usati per generare un format. «La musica nella scuola media ha bisogno di una nuova didattica, a partire dall'uso del digitale» spiegano dalla De Filis: «Il progetto, denominato “Digivibes”, ha visto la scuola ternana come capofila, e come aderenti le scuole partner di Lézignan-Corbières (Francia), Rotterdam (Olanda), Adana (Turchia), Sofia (Bulgaria) e Sliema (Malta), istituti che pure offrono nel piano formativo un indirizzo musicale o una specializzazione nel settore». Il “Digivibes Toolkit” è pensato per raccogliere le pratiche più innovative messe in atto dalle scuole dei vari Paesi durante le lezioni di musica, pratiche sperimentate in prima persona grazie agli scambi di docenti e alunni; si tratta soprattutto di applicazioni musicali, software e tools mirati in particolare a introdurre le nuove generazioni ai generi musicali di classica, jazz, folk, cantautorato, elettronica e rock.

