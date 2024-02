Erasmus+: in Spagna ventiquattro studenti dell'Istituzione formativa di Rieti

RIETI - Sono volati in Spagna, a Santiago, ventiquattro studenti dell’Istituzione Formativa della Provincia di Rieti.

Accompagnati dai loro docenti, vivranno all’esterno una parte del percorso di alternanza scuola lavoro, nell’ambito della mobilità transnazionale prevista dal progetto di cui al programma Erasmus+ 2021 – 2027.

Si tratta di diciotto studenti che frequentano il terzo anno del percorso benessere (indirizzi Estetica ed Acconciatura), al Centro di Formazione Professionale di Poggio Mirteto e di sei studenti del terzo anno del percorso Operatore della Ristorazione (indirizzi Allestimento Sala e Somministrazione piatti e bevande e Preparazione degli Alimenti e Allestimento piatti) del Centro di Formazione Professionale Alberghiero di Amatrice.

Ad accompagnare gli studenti i docenti Cristian Buzzi, Maria Antonietta Poggi, Eleonora Santoni e Federico Ermini.

Torneranno a Rieti il 10 marzo, dopo un percorso mirato a promuovere le possibilità di impiego, l'inclusione sociale, l'impegno civico, l'innovazione e la sostenibilità ambientale.

«Ancora una volta – ha commentato Cinzia Francia, Presidente dell’Istituzione Formativa della Provincia di Rieti – Siamo in grado di offrire ai nostri studenti una occasione importante per studiare e formarsi all’estero, nell’ambito del percorso di studi da loro scelto.

Sarà importante, per loro, poter entrare in contatto con punti di vista, conoscenze, metodi di insegnamento e pratiche lavorative diverse, in un contesto europeo nel quale sviluppano anche competenze linguistiche e comunicative».