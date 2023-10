Erasmus italiano, cosa è? Borse di studio da mille euro a testa per 3.000 ragazzi subito e altri 7.000 l'anno prossimo

Borse di studio per circa 10mila studenti per partecipare al progetto Erasmus in Italia: secondo quanto si legge nella relazione tecnica alla manovra, infatti, i fondi (3 milioni nel 2024 e 7 milioni nel 2025) serviranno a erogare borse di studio da «circa 1000 euro». E' una nuova versione della "mobilità" fra atenei che resta inclusa fra i confini nazionale.

Ma quanti sono gli studenti italiani che scelgono invece di trascorrere all'estero uno più semestri del corso di laurea?

E' nel 1987 che i primi studenti italiani cominciano a viaggiare con questo programma: da allora fino al 2019, ultimo anno "completo" prima del black out causato dalla pandemia che ancora si fa sentire, gli universitari coinvolti oltre 600 mila. L'Italia fino a prima del Covid era al terzo posto fra i paesi europei "esportatori" di studenti verso destinazioni continentali (dopo Spagna e Francia).

Al contrario sono 185.189 gli studenti che avevano scelto l'Italia per l'esperienza Erasmus tra il 2014 e il 2020: il rapporto tra gli studenti ospiti dell'Italia e quelli italiani che partono è di 72 a 100.