RIETI - Tutto esaurito nelle strutture ricettive della Valle del Turano grazie alla manifestazione che il prossimo fine settimana vedrà sfidarsi i più forti piloti d’Italia. Alla regia il Motoclub Valturano che, dopo il successo degli Assoluti d’Italia-Coppa FMI/Coppa Italia, è pronto per dirigere il Trofeo delle RegioniAndrà in scena questo fine settimana a Colle di Tora il Trofeo delle Regioni Enduro. 200 gli iscritti provenienti da tutta Italia, che hanno fatto registrare il tutto esaurito nelle strutture ricettive della Valle del Turano e non solo. Venerdì dalle 8.30 è in programma l’apertura del paddock e le prove speciali.Domani, sabato 31 agosto, alle 9.30 la riunione con i presidenti dei comitati regionali, ospitata al Turano Resort. A seguire la riunione con le regioni iscritte al Trofeo. Alle 17 partirà dal bivio di Colle di Tora la sfilata di presentazione, accompagnata dalla banda e dalle majorette di Poggio Moiano. A scendere in campo Sardegna, Umbria, Basilicata, Abruzzo, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Campania, Marche, Sicilia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Toscana, Lombardia e, naturalmente, Lazio, la regione ospitante. L’inno nazionale sarà eseguito dal soprano Silvia Lo Giudice. Dalle 21 la piazza comunale si anima invece con la musica di Luciano Loreti.Domenica lo start ufficiale è previsto alle 8.30 nei pressi del paddock, a Colle di Tora. Alla regia il Motoclub Valturano. Gli uomini del presidente Daniele Rossi hanno preparato per i riders al via un tracciato di 50 km, all’interno del quale sono disposte due prove speciali. Un trasferimento attraverso una serie di mulattiere in salita e discesa, accompagnerà gli atleti nei pressi dell’Enduro Test.«Abbiamo un buon numero di iscritti, considerando il fatto che nello stesso weekend ci sono altre gare del campionato italiano in programma – commenta soddisfatto il presidente Rossi, sottolineando l’ottimo risultato raggiunto, anche a seguito della buona riuscita della tappa degli Assoluti d’Italia organizzata lo scorso anno. “Anche questa volta – aggiunge Rossi - siamo a lavoro per regalare a tutti un week end indimenticabile, in un clima di grande festa che anticipa l’evento che ci vedrà nuovamente protagonisti, il 4 e 5 aprile 2020, quando apriremo, con la tappa di Castel di Tora, il Campionato Europeo Enduro 2020».