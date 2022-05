Il 6 maggio concerto di Emanuele Colandrea ai Pozzi: in scaletta i brani del nuovo album

RIETI - Uno dei suoi ultimi brani si apre con l’incipit “Ok Emanuele piantala con ‘ste chitarre”, ma ad ascoltarlo Emanuele Colandrea, si spera che la chitarra non la lasci mai. Ancora di più se tra le prossime date del tour “Belli dritti sulla schiena”, c’è anche quella del 6 maggio ai Pozzi, dove il cantautore latinense porterà anche i brani del suo ultimo album. Torna quindi un artista a cui il pubblico reatino può dirsi affezionato, dopo anni di concerti in giro per la città: merito del sound semplice ma non scontato e della profondità di testi come “Senza Niente Addosso” e “Notti Romane” tra gli altri.



Un repertorio a cui si aggiungono anche novità come “Un treno preso a Velletri”, “Credo” e la già citata “Ok Emanuele”, tutti compresi in “Belli dritti sulla schiena” e già disponibili sulle piattaforme online.



Non poteva esserci modo migliore per riaprire la stagione concertistica al Be’er Sheva, dove Colandrea è ormai di casa e dove tutto è pronto per questo venerdì a partire dalle 22.30: di nuovo, e finalmente, sotto il palco.